ua ru
Ср, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Полтавской области сегодня будут раздаваться взрывы и выстрелы: в ОВА объяснили причину

Новина українською →
Среда 19 октября 2022 09:38
В Полтавской области сегодня будут раздаваться взрывы и выстрелы: в ОВА объяснили причину Фото: в Полтавской области сегодня будут раздаваться взрывы и выстрелы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Полтавской области сегодня, 19 октября, вероятно будут раздаваться звуки выстрелов и взрывы. В ряде общин будут проводить учебные стрельбы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"19 октября на территории Полтавской и Лубенской общин будут проводить учебные стрельбы", - пишет Лунин.

По словам главы ОВА, на территории Кременчугской общины также запланированы технические взрывы в одном из карьеров.

"Если услышите звуки выстрелов или взрывов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", – добавляет Лунин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киевской области недавно звучали взрывы, связанные с работой саперов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область
NEWS
Российская армия теряет управляемость на всех уровнях, - британская разведка
Российская армия теряет управляемость на всех уровнях, - британская разведка
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет