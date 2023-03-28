На Закарпатье запретили разжигать костры в лесу

"В области в весенне-летний пожароопасный период усиливают контроль за лесами. Соответствующее решение приняли сегодня во время планового заседания Региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Причиной тому является неосторожное поведение с огнем, сжигание остатков растений, детские игры и тому подобное. Такие пожары наносят материальный и экологический ущерб, растет опасность распространения огня на лесные массивы, населенные пункты, что может привести к непредвиденным последствиям", - говорится в сообщении.

Именно поэтому комиссия решила запретить:

разжигать костры в лесах и рекреационных зонах, кроме специально обустроенных мест и зон отдыха

выжигать стерню, сухие растения и мусор на землях лесного фонда, торфяниках, сельскохозяйственных угодьях, лесополосах, поймах рек и вдоль дорог.

"Кроме того, местным органам власти рекомендовали ограничить посещение лесных массивов и лесопарковых зон, ехать к ним на автотранспортных средствах, проводить лесозаготовительные работы, а также охотиться", - добавил первый заместитель главы Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.