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На Закарпатье запретили разжигать костры в лесу

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Закарпатье, Вторник 28 марта 2023 13:48
На Закарпатье запретили разжигать костры в лесу Фото: на Закарпатье запретили разжигать костры в лесах (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На Закарпатье запретили разжигать костры в лесах, поскольку в весенне-летний период учащаются случаи пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на первого заместителя председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого.

"В области в весенне-летний пожароопасный период усиливают контроль за лесами. Соответствующее решение приняли сегодня во время планового заседания Региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Причиной тому является неосторожное поведение с огнем, сжигание остатков растений, детские игры и тому подобное. Такие пожары наносят материальный и экологический ущерб, растет опасность распространения огня на лесные массивы, населенные пункты, что может привести к непредвиденным последствиям", - говорится в сообщении.

Именно поэтому комиссия решила запретить:

  • разжигать костры в лесах и рекреационных зонах, кроме специально обустроенных мест и зон отдыха
  • выжигать стерню, сухие растения и мусор на землях лесного фонда, торфяниках, сельскохозяйственных угодьях, лесополосах, поймах рек и вдоль дорог.

"Кроме того, местным органам власти рекомендовали ограничить посещение лесных массивов и лесопарковых зон, ехать к ним на автотранспортных средствах, проводить лесозаготовительные работы, а также охотиться", - добавил первый заместитель главы Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

Раньше мы писали о том, что с начала года в Украине зафиксировали более 2 тысяч случаев пожаров на природе. Также всего за 1 сутки произошло 147 пожаров на площади 86 га.

Также напомним , что в Испании лесной пожар уничтожил 4 тысячи гектаров леса. Тысячи людей вынуждены были эвакуироваться.

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