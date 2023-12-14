ua en ru
Чт, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Погода испортится. Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Украина, Четверг 14 декабря 2023 07:00
UA EN RU
Погода испортится. Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 14 декабря, зима в Украине в очередной раз покажет свой характер. Ожидаются дожди, снег, налипание снега, гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцетр.

"Умеренные мокрый снег и дождь, местами гололедица, налипание мокрого снега, в южной части преимущественно дожди. Днем в северо-восточных областях значительные осадки", - рассказали синоптики.

На дорогах, кроме юга страны, местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и северо-восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура днем от 1° мороза до 4° тепла, днем в Закарпатье и в центральных областях 3-8° тепла, в южной части 8-13° тепла.

Погода испортится. Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Погода зимой в Украине

По прогнозам синоптиков, в течение зимы в Украине можно будет наблюдать кратковременные похолодания со снижением приземной температуры до 20 градусов ниже нуля, в северных, восточных, западных областях, а в Карпатах возможно и до -25 градусов. Такие отметки на термометре в основном будут во второй половине зимы. Подробнее - в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
"Это не кризис". Зеленский ответил на призывы переходить к обороне на фронте
"Это не кризис". Зеленский ответил на призывы переходить к обороне на фронте
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год