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В Киевской области экстренные отключения света, в столице - по графикам

Фото: в Киевской области до сих пор действуют аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области сегодня, 15 декабря, действуют экстренные отключения света. Однако в столице свет выключают по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК Киевские Региональные Электросети.

"В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", - говорится в сообщении.

В то же время в ДТЭК Киевские электросети сообщают, что сегодня в столице продолжаются стабилизационные отключения. Графики можно узнать по ссылке.

Напомним, с 9 декабря, в столице начали действовать новые графики стабилизационных отключений. Теперь они поделены на три категории.

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КиевКиевская областьДТЭКвідключеня світлаЭлектроэнергия