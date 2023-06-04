В Киевской области мужчина взорвал в руках запал от гранаты

В Киевской области мужчина взорвал запал от гранаты прямо в руках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"46-летний житель села Требухов, Броварского района, взял в руки взрывоопасный предмет, выдернул предохранительное кольцо, после чего произошел взрыв", - сообщил Небытов.

По данным начальника полиции Киевской области, сейчас пострадавший с травмой левой руки госпитализирован в больницу.

Он также сообщил, что полиция устанавливает все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Напомним, недавно в Полтавской области мужчина застрелил трех человек и взорвался гранатой.

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