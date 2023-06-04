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В Київській області чоловік підірвав в руках запал від гранати

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Київська область, Неділя 04 червня 2023 23:08
В Київській області чоловік підірвав в руках запал від гранати Фото: в Київській області чоловік підірвав запал від гранати (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Київській області чоловік підірвав запал від гранати просто в руках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"46-річний мешканець села Требухів, Броварського району, взяв до рук вибухонебезпечний предмет, висмикнув запобіжне кільце, після чого відбувся вибух", - повідомив Нєбитов.

За даними начальника поліції Київської області, наразі потерпілого з травмою лівої руки госпіталізовано до лікарні.

Він також повідомив, що поліція встановлює всі обставини надзвичайної події.

Нагадаємо, нещодавно в Полтавській області чоловік застрелив трьох людей та підірвавсь гранатою.

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