В Київській області чоловік підірвав в руках запал від гранати

В Київській області чоловік підірвав запал від гранати просто в руках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"46-річний мешканець села Требухів, Броварського району, взяв до рук вибухонебезпечний предмет, висмикнув запобіжне кільце, після чого відбувся вибух", - повідомив Нєбитов.

За даними начальника поліції Київської області, наразі потерпілого з травмою лівої руки госпіталізовано до лікарні.

Він також повідомив, що поліція встановлює всі обставини надзвичайної події.

Нагадаємо, нещодавно в Полтавській області чоловік застрелив трьох людей та підірвавсь гранатою.

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