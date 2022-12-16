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В Киевской области из-за ракетных обстрелов 16 декабря есть пострадавшие

Фото: глава Киевской ОВА Алексей Кулеба (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

В результате ракетных обстрелов в Киевской области пострадали четыре человека, одна женщина находится в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.

"По состоянию на сейчас из-за ракетной атаки есть четыре пострадавших. Трое уже дома, один человек остается в больнице. Состояние стабильное", - рассказал глава администрации.

Кулеба также отметил, что ситуация с восстановлением электричества в области постепенно выравнивается.

"Энергетики работают, чтобы выйти на плановые отключения и до полуночи заживить Бровары и Борисполь. В Белой Церкви ситуация сложнее, но есть четкий план восстановления. Прошу набраться терпения и с пониманием отнестись к обстоятельствам", - написал он.

Кроме того, Кулеба добавил, что вся критическая инфраструктура в области работает.

Напомним, что 16 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами ПВО.

В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. В Киевской области обломки сбитой ракеты упали на жилые дома.

РБК-Украина раскрывает все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря в режиме онлайн.

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Киевская область