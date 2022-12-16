В Киевской области из-за ракетных обстрелов 16 декабря есть пострадавшие

"По состоянию на сейчас из-за ракетной атаки есть четыре пострадавших. Трое уже дома, один человек остается в больнице. Состояние стабильное", - рассказал глава администрации.

Кулеба также отметил, что ситуация с восстановлением электричества в области постепенно выравнивается.

"Энергетики работают, чтобы выйти на плановые отключения и до полуночи заживить Бровары и Борисполь. В Белой Церкви ситуация сложнее, но есть четкий план восстановления. Прошу набраться терпения и с пониманием отнестись к обстоятельствам", - написал он.

Кроме того, Кулеба добавил, что вся критическая инфраструктура в области работает.