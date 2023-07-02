В Киевской области из-за падения обломков дронов повреждены дома, есть пострадавший

"В результате падения обломков в двух районах Киевской области повреждены три частных дома. Владельцам поврежденных домов будет предоставлена вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

В результате атаки оккупантов пострадал житель одного из домов. Мужчина получил ранение ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время оперативные группы в Киевской области продолжают фиксировать последствия ночной атаки.

Ночная атака дронов

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Россияне запустили "Шахеды" в направлении столицы. Поэтому в Киеве и области было громко из-за работы ПВО.

Позже местные власти Киева сообщили, что защитники сбили все ударные беспилотники, летевшие на столицу.

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