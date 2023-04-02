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В Киевской области возле дома произошел взрыв: есть погибший

Фото: в Белой Церкви произошел взрыв (t.me/policekyivregion)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 2 апреля, у жилого дома произошел взрыв. В результате чего один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Киевской области.

"Белоцерковец 2 апреля, в 14 часов, сообщил, что услышал взрыв и увидел мертвым мужчину", - заявили в полиции.

Фото: в Белой Церкви произошел взрыв (t.me/policekyivregion)

По их данным, в результате взрыва погиб 59-летний мужчина, который болел и имел пороки ног. На месте происшествия взрывотехники обнаружили чеку.

"На месте работают полицейские Києвской области, патрульная полиция, спасатели и медики", - добавили правоохранители.

Напомним, сегодня в Одесской области произошел взрыв во дворе дома бывшего судьи.

Кроме того, вчера вечером в Херсоне прогремели мощные взрывы. Местные жители предполагали, что оккупанты обстреливают город.

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