ua ru
Чт, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В киевских школах с понедельника начнутся каникулы: сколько они продлятся

Новина українською →
Киев, Четверг 23 марта 2023 11:13
В киевских школах с понедельника начнутся каникулы: сколько они продлятся Фото: в киевских школах с понедельника начнутся каникулы (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Весенние каникулы для киевских школ начнутся 27 марта. Они продлятся до 3 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"В соответствии с рекомендованной структурой учебного года, с 27 марта в Киеве для школьников начнутся весенние каникулы. Причин для их переноса пока нет. Другие учебные заведения Киева продолжат работать с соблюдением требований безопасности", - сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Отмечается, что во время каникул в школах будет организована работа "консультативных групп" по отдельным расписаниям, также будут проводиться индивидуальные занятия и групповые консультации с использованием различных образовательных технологий, в частности, "метод проектов". Будут открыты кружки и спортивные секции.

Также сообщается, что заведения дошкольного образования и внешкольные заведения во время каникул продолжат работу в формате, в котором работают и сейчас с учетом ситуации безопасности, придерживаясь алгоритма действий во время объявления воздушной тревоги.

Напомним, зимние школьные каникулы в Киеве длились целый месяц.

Также отметим, что с 26 марта в Киеве сокращают комендантский час.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Сколько "Шахедов" осталось у России: ответ ГУР
Сколько "Шахедов" осталось у России: ответ ГУР
DAILY
Вадим Скибицкий: Россия может вести войну еще 2023-й, максимум 2024-й год
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий: Россия может вести войну еще 2023-й, максимум 2024-й год