Киевские укрытия оборудуют автоматизированной системой доступа: что известно
Киевские укрытия оборудуют автоматизированной системой открытия, чтобы каждый имел гарантированный доступ к ним во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы КГГА Петра Пантелеева во время брифинга.
"Такие кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе. И дальше введем их во всем городе", - рассказал заместитель главы КГГА.
По словам Пантелеева, сегодня автоматизированной системой доступа можно оборудовать около 3 тысяч укрытий и хранилищ.
В частности, в столице планируют внеплановую инвентаризацию подвальных и цокольных помещений, чтобы ими дополнить фонд защитных сооружений, если это будет технически возможно.
"Использование врагом баллистического оружия побуждает нас создавать дополнительные укрытия в оперативной доступности для людей прежде всего в спальных районах города", - пояснил заместитель председателя КГГА.
Также городские власти планируют приобрести около двух сотен модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.
Проверка укрытий в Киеве
1 июня, в результате ракетного удара по Деснянскому району Киева, погибли три человека: две женщины и 9-летняя девочка. Позже выяснилось, что погибшие пытались попасть в укрытие, где хотели спрятаться от обстрела, однако оно было закрыто.
3 июня в Киеве стартовала комиссия по проверке укрытий и хранилищ. Она оценивает их доступность и базовые параметры. В течение 10 дней комиссия будет проверять ежедневно каждый район столицы.
Также на базе Департамента муниципальной безопасности КГГА решили сформировать 10 мобильных групп с участием гражданских активистов, которые будут проверять состояние и доступность укрытий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.