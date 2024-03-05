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Киевская служба спасения и ГСЧС локализуют пожар вблизи озера Тягле

Фото: киевская служба спасения и ГСЧС локализуют пожар вблизи озера Тягле (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Сергей Новиков

Спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения" и ГСЧС делают все, чтобы предотвратить распространение огня и локализовать пожар, который произошел на открытой территории вблизи озера Тягле. В то же время, чиновники КГГА требуют от правоохранительных органов расследовать причины пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

Пожар произошел из-за возгорания травяного настила и камыша.

Как сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА, работа спасателей осложнена тем, что пути подъезда к ячейкам пожара подтоплены.

Заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопов и Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА обращаются в Главное управление Национальной полиции в Киеве с просьбой провести расследование обстоятельств пожара и в случае установления факта поджога привлечь виновных к ответственности.

Пожары в Киеве

Напомним, сегодня, 5 марта, на территории столичного рынка на Борщаговке произошло возгорание.

Спасатели в комментарии РБК-Украина рассказали, что загорелись два киоска.

Также в начале декабря прошлого года в Киеве начался пожар в котельном помещении здания СТО.

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КиевПожар