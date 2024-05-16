Киевская громада поможет черниговской достроить фортификационные сооружения

"Чернигов защищает город Киев на севере. Благодаря несокрушимости черниговцев, враг не смог в начале войны прорваться в Киев с этого направления. Я даю соответствующее поручение профильному заместителю проработать этот вопрос. Убежден, что мы сможем помочь, по большому счету, не только черниговцам, но и наш город сделать более крепким и защищенным", - заявил Виталий Кличко.

И. о. городского головы Чернигова Александр Ломако отметил, что строительство фортификационных сооружений началось сразу после освобождения территории области от оккупантов. Но сейчас есть потребность в усилении защиты.

"Чернигов находится в 80 км от границы с рф. С первых дней большой войны ценой больших разрушений и потерь, благодаря героизму наших воинов и жителей, город-герой в течение 36 дней сдерживал врага и не пустил его дальше, вглубь страны. Тогда Чернигов стал щитом, защитившим от зла не только себя, но и столицу. Сразу после того, как мы отразили врага, город начал строительство сети фортификационных сооружений вокруг Чернигова. За 2 года, в 2022 и 2023-м, город вложил в это строительство более 110 миллионов гривен. И сейчас, учитывая сегодняшнюю тревожную ситуацию на фронте, в Харьковской области в частности, учитывая обращение военного руководства к нашему городу, нам есть необходимость продолжить эту работу. Усилить, укрепить, достроить дополнительные бетонные постройки», - сообщил Александр Ломако.

Он отметил, что после изъятия у общин "военного" НДФЛ бюджет Чернигова оказался в тяжелом положении.

"У нас был принят бюджет города с бюджетом развития 800 млн грн, и 800 млн "военного" НДФЛ было изъято по решению Верховной Рады. Учитывая то, что город до сих пор приходит в себя от разрушений, которые он испытал в 2022 году, и что речь идет не только о защите Чернигова, но и о защите столицы, мы обращаемся к Киевскому городскому совету, к обществу столицы.

И. о. городского головы Чернигова поблагодарил общину Киева и мэра Виталия Кличко за помощь, которая была оказана ранее.

"Я очень благодарен всем вам, общине Киева за самый большой вклад в восстановление Чернигова - 100 млн гривен, которые в 2022 году вы проголосовали и мы направили на восстановление жилья и критической инфраструктуры города. Я очень благодарен лично мэру Киева Виталию Кличко и депутатам за поддержку сохранения местного самоуправления в Чернигове. Убежден, что только вместе мы победим врага и вместе отстроим нашу страну", - подчеркнул Ломако.