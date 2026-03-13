Киевская электричка резко подорожала: сколько теперь будут платить за проезд

Согласно обновленным данным, стоимость билета в кассах станций и терминалах самообслуживания отныне составляет 22 гривны. При оплате банковской картой непосредственно на валидаторе цена будет ниже - 19,19 гривны.

Рост стоимости объясняют введением специального комиссионного сбора за услуги платежных систем и обслуживание физических точек продаж.

Несмотря на общее повышение, стоимость проезда при покупке билета через мобильное приложение "Киев Цифровой" остается неизменной. Пассажиры, которые пользуются цифровым сервисом, в дальнейшем будут платить за одну поездку 15 гривен.

Власти призывают горожан переходить на цифровую оплату, чтобы избегать очередей и экономить средства.

