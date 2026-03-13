Киевская электричка резко подорожала: сколько теперь будут платить за проезд

В Киеве изменилась стоимость проезда в городской электричке при определенных способах оплаты. Пассажирам придется платить больше, если покупать билет через кассу или терминал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мобильное приложение "Киев Цифровой".
Согласно обновленным данным, стоимость билета в кассах станций и терминалах самообслуживания отныне составляет 22 гривны. При оплате банковской картой непосредственно на валидаторе цена будет ниже - 19,19 гривны.
Рост стоимости объясняют введением специального комиссионного сбора за услуги платежных систем и обслуживание физических точек продаж.
Несмотря на общее повышение, стоимость проезда при покупке билета через мобильное приложение "Киев Цифровой" остается неизменной. Пассажиры, которые пользуются цифровым сервисом, в дальнейшем будут платить за одну поездку 15 гривен.
Власти призывают горожан переходить на цифровую оплату, чтобы избегать очередей и экономить средства.
Напомним, в Киеве с 14 марта подорожает проезд в некоторых частных маршрутных такси. В то же время стоимость поездок в коммунальном транспорте - метро, трамваях и троллейбусах - останется неизменной.
Тем временем в Киеве на популярный трамвайный маршрут №27, соединяющий три района Левого берега Киева, вышли современные низкопольные вагоны украинского производства. Город уже запустил пять новых трамваев, а еще три появятся на линии в ближайшее время.
