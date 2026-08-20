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В Киевской области возросло количество пострадавших из-за ударов РФ

09:05 20.08.2026 Чт
2 мин
Известны последствия вражеского обстрела
aimg Юлия Капитонова
Фото: На местах работают все оперативные службы (facebook.com/MNSKOB)

Минувшей ночью российские захватчики направили на Киевскую область ударные дроны, а также баллистические и крылатые ракеты.

Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Телеграмм.

"К сожалению, количество пострадавших возросло. По состоянию на 7:00 - 7 травмированных в Бориспольском и Броварском районах. Один человек погиб", - подтвердил Ткаченко.

По его словам, в Бориспольском районе известно о по меньшей мере 6 пострадавших гражданских.

Глава КОГА уточнил, что четырех из них уже госпитализировали в местную больницу.

Последствия атаки РФ на Киевскую область 20 августа (Фото: dsns_telegram)

Как сообщалось ранее, в Броварском районе один человек погиб, еще один получил травмы.

Последствия атаки РФ на Киевскую область 20 августа (Фото: dsns_telegram)

"В результате атаки в Бориспольском районе повреждены 14 частных домов, 4 складских здания, автозаправочная станция, многоэтажка и 8 автомобилей", - добавил Ткаченко.

Последствия атаки РФ на Киевскую область 20 августа (Фото: dsns_telegram)

Он заверил местное население, что для ликвидации последствий вражеских ударов привлечены все оперативные службы.

По словам главы КОГА, гражданским, дома которых пострадали, будет оказана необходимая помощь.

Последствия атаки РФ на Киевскую область 20 августа (Фото: dsns_telegram)

"Берегите себя и своих близких. Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги", - призвал Ткаченко.

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