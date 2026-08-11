На Киевщине зафиксировали массовый мор рыбы, доступ к водоемам ограничивают

"Вчера местные службы заметили массовый мор рыбы в одном из водоемов области. Сегодня - еще в двух. По предварительным подсчетам, речь идет о гибели около трех тонн рыбы. На местах специалисты соответствующих служб отобрали необходимые пробы воды для выяснения источника загрязнения", - рассказал он.

Ткаченко отметил, что сейчас эксперты устанавливают причины происшествия. Одной из вероятных версий является утечка сточных вод во время проведения ремонтных работ на одном из объектов в Киеве, который расположен рядом.

По его словам, загрязнение могло попасть в водоемы области через сеть ливневой канализации.

"На время проведения необходимых мероприятий доступ посетителей к водоемам ограничен. На месте работают следственно-оперативная группа и комиссия по ТЕБ и ЧС", - говорится в заявлении.

Обновлено в 19:13

Позже Ткаченко сообщил, что комиссии Госэкоинспекции и Госпродслужбы отобрали пробы воды и образцы рыбы для лабораторных исследований. Кроме того, был организован сбор и последующая утилизация погибшей рыбы.

"Установлено, что во время ликвидации порыва канализационного коллектора сточные воды перекачивались в ливневую сеть Киева, которая впадает в водоемы Борщаговской общины. Соответствующие работы задокументировала полиция. В настоящее время они прекращены, а потенциальный источник утечки ликвидирован", - отметил он.

Глава ОГА добавил, что на местах организован подвоз питьевой воды. Он заявил, что из-за риска дальнейшего распространения загрязнения вниз по течению вопроса также будет рассмотрено на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Бучанской РГА.