На Киевщине без света остаются почти 30 тысяч домов: где самая сложная ситуация
В Киевской области без света остаются почти 30 тысяч домов. Самая сложная ситуация сохраняется в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОГА Николая Калашника.
По словам Калашника, по состоянию на утро 11 января энергетикам области удалось восстановить электроснабжение более 370 тысячам семей.
Погодные условия и в дальнейшем существенно осложняют ситуацию. Мороз, гололед, обледенение деревьев и электросетей, поваленные деревья, которые перекрывают подъезды к линиям электропередач, значительно замедляют работы.
Во многих местах бригады вынуждены добираться к повреждениям в крайне сложных условиях - часто пешком, в мороз и снег.
"Над восстановлением электроснабжения в области круглосуточно работают 187 бригад энергетиков, которые устраняют повреждения и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей Киевщины", - отметил глава ОГА.
Сейчас без электроснабжения остаются почти 30 тысяч семей в населенных пунктах области. Самая сложная ситуация сохраняется в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах.
Тяжелой остается ситуация в Бориспольском и Броварском районах, где продолжают действовать экстренные отключения света.
"Во время сильного мороза и обледенения провода электросети покрываются льдом, их вес возрастает, из-за чего они провисают или рвутся, иногда ломаются опоры. Провода могут касаться веток или друг друга, вызывая новые аварии из-за короткого замыкания и обесточивания", - пояснил Калашник.
Отключение света в Киевской области
Напомним, 8 января в Киевской области ввели аварийные отключения света из-за непогоды.
Больше всего абонентов были обесточены в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах.
Причина аварий - сложные погодные условия: мокрый снег и гололед налипают на провода. Также падают деревья, которые обрывают провода.
В то же время новая массированная атака российских оккупантов 9 января привела к дополнительным отключениям света.