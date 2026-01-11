ua en ru
На Киевщине без света остаются почти 30 тысяч домов: где самая сложная ситуация

Киевская область, Воскресенье 11 января 2026 10:49
На Киевщине без света остаются почти 30 тысяч домов: где самая сложная ситуация Фото: в Киевской области без света остаются почти 30 тысяч домов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киевской области без света остаются почти 30 тысяч домов. Самая сложная ситуация сохраняется в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОГА Николая Калашника.

По словам Калашника, по состоянию на утро 11 января энергетикам области удалось восстановить электроснабжение более 370 тысячам семей.

Погодные условия и в дальнейшем существенно осложняют ситуацию. Мороз, гололед, обледенение деревьев и электросетей, поваленные деревья, которые перекрывают подъезды к линиям электропередач, значительно замедляют работы.

Во многих местах бригады вынуждены добираться к повреждениям в крайне сложных условиях - часто пешком, в мороз и снег.

"Над восстановлением электроснабжения в области круглосуточно работают 187 бригад энергетиков, которые устраняют повреждения и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей Киевщины", - отметил глава ОГА.

Сейчас без электроснабжения остаются почти 30 тысяч семей в населенных пунктах области. Самая сложная ситуация сохраняется в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах.

Тяжелой остается ситуация в Бориспольском и Броварском районах, где продолжают действовать экстренные отключения света.

"Во время сильного мороза и обледенения провода электросети покрываются льдом, их вес возрастает, из-за чего они провисают или рвутся, иногда ломаются опоры. Провода могут касаться веток или друг друга, вызывая новые аварии из-за короткого замыкания и обесточивания", - пояснил Калашник.

Отключение света в Киевской области

Напомним, 8 января в Киевской области ввели аварийные отключения света из-за непогоды.

Больше всего абонентов были обесточены в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах.

Причина аварий - сложные погодные условия: мокрый снег и гололед налипают на провода. Также падают деревья, которые обрывают провода.

В то же время новая массированная атака российских оккупантов 9 января привела к дополнительным отключениям света.

