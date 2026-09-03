В Киевской области ухудшилось качество воздуха: где зафиксировали загрязнение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию КОВА.

Что показал мониторинг

По данным среднесуточных наблюдений мониторинговых постов, концентрация мелкодисперсной пыли сейчас находится на умеренном уровне. У людей, чувствительных к раздражителям, это может вызывать незначительный дискомфорт при дыхании.

Специалисты рекомендуют до нормализации ситуации держать окна закрытыми, по возможности сократить продолжительное пребывание на улице и пить достаточно воды. При наличии очистителя воздуха советуют включить его на максимальную мощность.

Где ситуация может измениться

Из-за последствий вражеских атак также возможно ухудшение качества воздуха в Бориспольском районе. При этом уровень гамма-излучения на территории Киевской области соответствует естественному радиационному фону.

По состоянию на 3 сентября контроль качества атмосферного воздуха ведется на 15 пунктах наблюдения. Они расположены в Броварах, Белой Церкви, Борисполе, Переяславе, Вышгороде, Боярке, Обухове, Кагарлыке, Богуславе, Василькове, Ирпене, Вишневом, поселках Иванков и Великая Дымерка, а также в селе Подгорцы Обуховского района.

При этом пост наблюдения в Узине временно не работает из-за отсутствия электроснабжения.