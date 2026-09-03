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В Киевской области ухудшилось качество воздуха: где зафиксировали загрязнение

10:52 03.09.2026 Чт
2 мин
Жителей призвали соблюдать меры предосторожности
aimg Анастасия Никончук
В Киевской области ухудшилось качество воздуха: где зафиксировали загрязнение Иллюстративное фото: Киев (GettyImages)
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В Обуховском районе Киевской области зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха. Основным загрязнителем назван мелкодисперсный пыль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию КОВА.

Что показал мониторинг

По данным среднесуточных наблюдений мониторинговых постов, концентрация мелкодисперсной пыли сейчас находится на умеренном уровне. У людей, чувствительных к раздражителям, это может вызывать незначительный дискомфорт при дыхании.

Специалисты рекомендуют до нормализации ситуации держать окна закрытыми, по возможности сократить продолжительное пребывание на улице и пить достаточно воды. При наличии очистителя воздуха советуют включить его на максимальную мощность.

Где ситуация может измениться

Из-за последствий вражеских атак также возможно ухудшение качества воздуха в Бориспольском районе. При этом уровень гамма-излучения на территории Киевской области соответствует естественному радиационному фону.

По состоянию на 3 сентября контроль качества атмосферного воздуха ведется на 15 пунктах наблюдения. Они расположены в Броварах, Белой Церкви, Борисполе, Переяславе, Вышгороде, Боярке, Обухове, Кагарлыке, Богуславе, Василькове, Ирпене, Вишневом, поселках Иванков и Великая Дымерка, а также в селе Подгорцы Обуховского района.

При этом пост наблюдения в Узине временно не работает из-за отсутствия электроснабжения.

Напоминаем, что погода в Украине 3 сентября заметно изменится - в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди и грозы, а ночью в отдельных областях станет ощутимо холоднее.

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