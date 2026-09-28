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На Киевщине после атаки РФ обнаружили превышение уровня аммиака в воздухе

15:35 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Броварском районе зафиксировали превышение уровня аммиака в воздухе (ГСЧС)

В Броварском районе обнаружили незначительное превышение уровня аммиака в воздухе после вражеского удара по составу. Угрозы жизни и здоровью населения нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.

Он рассказал, что в результате российского удара повреждено складское здание, спасатели ГСЧС уже локализовали пожар и продолжают его ликвидацию. На месте происшествия специалисты провели радиационную и химическую разведку.

По данным мониторингового поста, незначительное превышение химического вещества аммиак (NH3) зафиксировано исключительно локально в зоне пожара. Непосредственно в городе Бровары никаких превышений не обнаружено.

По словам главы ОВА, прямая угроза для жителей отсутствует.

"При таких концентрациях может возникать легкое раздражение слизистых носа или першение в горле при длительном вдыхании. Также в воздухе могут ощущаться запах продуктов горения, что также может вызывать дискомфорт во время дыхания", - отметил Ткаченко.

До улучшения ситуации специалисты советуют соблюдать следующие меры безопасности:

  • держать закрытыми окна и двери;
  • избегать длительного пребывания на открытом воздухе;
  • пить достаточное количество воды;
  • отключить кондиционеры, а бытовые воздухоочистители, при наличии, включить на максимум.

Глава ОВА добавил, что при ухудшении состояния здоровья следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, сегодня утром российские дроны ударили по Киеву. В результате обстрела были повреждены объекты в Оболонском и Шевченковском районах столицы, в частности АЗС и офисное здание.

Кроме того, российские оккупанты ударили беспилотником по зданию Национальной академии наук в центре Киева. На событие отреагировал президент Владимир Зеленский, который пообещал ответ для РФ.

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