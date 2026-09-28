На Киевщине после атаки РФ обнаружили превышение уровня аммиака в воздухе

Он рассказал, что в результате российского удара повреждено складское здание, спасатели ГСЧС уже локализовали пожар и продолжают его ликвидацию. На месте происшествия специалисты провели радиационную и химическую разведку.

По данным мониторингового поста, незначительное превышение химического вещества аммиак (NH3) зафиксировано исключительно локально в зоне пожара. Непосредственно в городе Бровары никаких превышений не обнаружено.

По словам главы ОВА, прямая угроза для жителей отсутствует.

"При таких концентрациях может возникать легкое раздражение слизистых носа или першение в горле при длительном вдыхании. Также в воздухе могут ощущаться запах продуктов горения, что также может вызывать дискомфорт во время дыхания", - отметил Ткаченко.

До улучшения ситуации специалисты советуют соблюдать следующие меры безопасности:

держать закрытыми окна и двери;

избегать длительного пребывания на открытом воздухе;

пить достаточное количество воды;

отключить кондиционеры, а бытовые воздухоочистители, при наличии, включить на максимум.

Глава ОВА добавил, что при ухудшении состояния здоровья следует немедленно обратиться за медицинской помощью.