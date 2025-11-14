ua en ru
Киевская область под массированной атакой РФ: горят дома, склады и авто

Украина, Пятница 14 ноября 2025 02:41
Киевская область под массированной атакой РФ: горят дома, склады и авто Фото: службы выехали на места прилетов (ГСЧС Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Киевская область оказалась под массированной атакой РФ в ночь на 14 ноября. Под вражеским ударом - объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОГА области Николая Калашника.

Известно, что в Бучанском, Вышгородском, Фастовском районах в результате атаки возникли пожары частных домов. В Белоцерковском районе зафиксировано возгорание складских помещений. А в Обуховском районе возник пожар легкового автомобиля.

"К сожалению, в Белой Церкви пострадал мужчина 55 лет. С термическими ожогами тела он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сообщил председатель ОГА.

Более подробную информацию Калашник пообещал предоставить позже и написал, что атака продолжается, поэтому необходимо оставаться в безопасных местах.

Массированный обстрел Киева и области в ночь на 14 ноября

Напомним, после полуночи 14 ноября по всей стране объявили тревогу и угрозу ракет "Кинжал", сообщалось о запуске "Калибров". Кроме ракет враг применил боевые дроны типа "Шахед", "Гербера" и другие.

Что касается Киева, в нескольких районах столицы прогремели взрывы из-за комбинированной атаки. Сообщалось, что минимум 8 районов города пострадали от атаки.

В частности, РБК-Украина писало о пожарах в многоэтажках, частных домах, на крышах и открытых территориях в Киеве.

