Киевская область под массированной атакой РФ: горят дома, склады и авто

Киевская область оказалась под массированной атакой РФ в ночь на 14 ноября. Под вражеским ударом - объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОГА области Николая Калашника.

Известно, что в Бучанском, Вышгородском, Фастовском районах в результате атаки возникли пожары частных домов. В Белоцерковском районе зафиксировано возгорание складских помещений. А в Обуховском районе возник пожар легкового автомобиля.

"К сожалению, в Белой Церкви пострадал мужчина 55 лет. С термическими ожогами тела он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сообщил председатель ОГА.

Более подробную информацию Калашник пообещал предоставить позже и написал, что атака продолжается, поэтому необходимо оставаться в безопасных местах.