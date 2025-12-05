Киев увеличивает количество автономных котельных для резервного отопления школ, детсадов и больниц, - Кличко

По его словам, благодаря помощи партнеров столица в этом году увеличивает количество мобильных котельных с 54 до 70.

"Эти автономные котельные будут задействованы в случаях обесточивания из-за массированных вражеских атак по объектам критической инфраструктуры. Комплект каждой котельной состоит из 3-х единиц: котельная на платформе и 2 емкости для топлива на платформе по 6 м³. Мощность - 1800 кВт. То есть, эти котельные в 3 раза мощнее чем те, что есть в распоряжении "Киевтеплоэнерго". И смогут обеспечить теплом большие объекты", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что автономные котельные Киев получил благодаря бельгийскому агентству по международному сотрудничеству Enabel и при поддержке правительства Королевства Бельгии.

"Вместе с послом Бельгии в Украине Люком Якобсом и директором Enabel в Украине Дирком Депре тестово подключили к системе отопления одного из медучреждений столицы резервную автономную котельную. Ее Киев получил благодаря сотрудничеству с бельгийским агентством по международному сотрудничеству Enabel, которое профинансировало производство 16 комплектов таких котельных. И при поддержке правительства Королевства Бельгии", - отметил Виталий Кличко.

Кроме того, мэр Киева сообщил, что при помощи агентства Enabel для обеспечения бесперебойного энергопитания школ уже установили 36 генераторов общей мощностью 4 тысячи кВт.