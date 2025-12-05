RU

Киев увеличивает количество автономных котельных для резервного отопления школ, детсадов и больниц, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев увеличивает количество автономных котельных для резервного отопления (vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

В этом году Киев увеличивает количество мобильных автономных котельных с 54 до 70 для бесперебойного отопления образовательных и медицинских учреждений во время обесточивания в результате вражеских обстрелов.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, благодаря помощи партнеров столица в этом году увеличивает количество мобильных котельных с 54 до 70.

"Эти автономные котельные будут задействованы в случаях обесточивания из-за массированных вражеских атак по объектам критической инфраструктуры. Комплект каждой котельной состоит из 3-х единиц: котельная на платформе и 2 емкости для топлива на платформе по 6 м³. Мощность - 1800 кВт. То есть, эти котельные в 3 раза мощнее чем те, что есть в распоряжении "Киевтеплоэнерго". И смогут обеспечить теплом большие объекты", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что автономные котельные Киев получил благодаря бельгийскому агентству по международному сотрудничеству Enabel и при поддержке правительства Королевства Бельгии.

"Вместе с послом Бельгии в Украине Люком Якобсом и директором Enabel в Украине Дирком Депре тестово подключили к системе отопления одного из медучреждений столицы резервную автономную котельную. Ее Киев получил благодаря сотрудничеству с бельгийским агентством по международному сотрудничеству Enabel, которое профинансировало производство 16 комплектов таких котельных. И при поддержке правительства Королевства Бельгии", - отметил Виталий Кличко.

 

Кроме того, мэр Киева сообщил, что при помощи агентства Enabel для обеспечения бесперебойного энергопитания школ уже установили 36 генераторов общей мощностью 4 тысячи кВт.

Как недавно сообщал Кличко, в рамках соглашения с Европейским инвестиционным банком по проекту "Городской общественный транспорт Украины" Киев получит 85 современных автобусов. 20 из них уже вышли на маршруты города.

Виталий КличкоКиев