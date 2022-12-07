Снег с дождем и гололедица: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 7 декабря, в большинстве регионов Украины ожидается снег и дождь. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и порывах ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В среду в Украине будет облачно, при этом в восточных областях переменная облачность.

Ночью на Правобережье, днем на Украине, кроме восточной части, прогнозируют небольшой снег, в западных, центральных и южных областях с дождем. Ночью на западе страны умеренные осадки, местами налипание мокрого снега.

Синоптики предупреждают украинцев из западных, северных и центральных областей о гололеде на дорогах.

Температура ночью ожидается на уровне 4-9° мороза, в восточных областях - до 12°, в западных и южных областях - 0-5° мороза. Днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье, Прикарпатье, Одесской области и в Крыму - 3-8° тепла.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киевской области

В области будет облачно, ожидается небольшой снег, а на дорогах гололедица.

Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 1° тепла. В Киеве ночью 5-7°, днем 0-2° мороза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.