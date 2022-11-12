Киев не оставят без питьевой воды в экстренных ситуациях: известны детали
В Киеве в случае экстренных ситуаций бюветные комплексы, которые могут быть обестчоены, подключат к генераторам.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева, об этом заявили в "Киевводфонде".
По данным предприятия, бюветы уже подключали к генераторам 31 октября, в один из дней массированного удара россиян по Украине. Таким образом жители столицы получили доступ к питьевой воде.
"Предприятие продолжает подготовительные работы по максимально оперативному переключению бюветов к генераторам. Проведены совместные учения специалистов, управляющих компаний и главного управления ГСЧС в Киеве", - добавляют в "Киевводфонде".
При этом там отмечают, что во время плановых отключений света бюветы к генераторам не подключают.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве, а также еще в восьми областях Украины сегодня, 12 ноября, вводят экстренные отключения электроэнергии.
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