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Киев не оставят без питьевой воды в экстренных ситуациях: известны детали

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Киев, Суббота 12 ноября 2022 18:37
Киев не оставят без питьевой воды в экстренных ситуациях: известны детали Иллюстративное фото: Киев не оставят без питьевой воды в экстренных ситуациях (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в случае экстренных ситуаций бюветные комплексы, которые могут быть обестчоены, подключат к генераторам.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева, об этом заявили в "Киевводфонде".

По данным предприятия, бюветы уже подключали к генераторам 31 октября, в один из дней массированного удара россиян по Украине. Таким образом жители столицы получили доступ к питьевой воде.

"Предприятие продолжает подготовительные работы по максимально оперативному переключению бюветов к генераторам. Проведены совместные учения специалистов, управляющих компаний и главного управления ГСЧС в Киеве", - добавляют в "Киевводфонде".

При этом там отмечают, что во время плановых отключений света бюветы к генераторам не подключают.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве, а также еще в восьми областях Украины сегодня, 12 ноября, вводят экстренные отключения электроэнергии.

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