Киев опережает регионы в подготовке к зиме: эксперт назвал главное преимущество

Впервые готовимся не так, как обычно

По его словам, правительство договорилось с большинством регионов о финансировании "планов устойчивости" с распределением 80% на 20%. Здесь 80% - это национальный бюджет, а 20% - региональный.

Харченко отметил, что большинство регионов уже полностью внесли свои доли в финансирование "планов устойчивости", однако средства из государственного бюджета им до сих пор не поступили. По его словам, это существенно усложняет подготовку городов к зиме.

"Более-менее позитивно на этом фоне выглядит Киев. Из-за того, что у города больше финансовые возможности, Киев договорился с правительством о распределении 50/50. И еще дополнительно город делает определенные программы сверх этих цифр, которые тоже довольно весомы. А во всех остальных достаточно сложно идет подготовка", - сказал эксперт.

Он отметил, что в этом году запланировано сделать в 4-5 раз больше, чем в любой другой год войны.

"Мы впервые готовимся так, как должны были готовиться всегда", - подчеркнул Харченко.

Украина будет готова к зиме лучше, чем в прошлом году

Однако Харченко предупреждает, что большинство из поставленных амбициозных целей в этом году достигнуто не будет. Ибо невозможно в одно межсезонье уложиться с работами, которые должны были длиться 3-5 лет.

К тому же, на ситуацию негативно влияют проблемы финансирования, зарегулированности, нехватки инженерных кадров.

Однако эксперт уверен, что к следующей зиме Украина будет готова лучше, чем к минувшей.

В частности, как рассказал Харченко, в регионах продолжается работа по созданию децентрализованных энергосистем в регионах, строятся мини-ТЭЦ, закупаются когенерационные установки. Только в Киеве до конца года должно быть установлено 200 МВт таких мощностей.

"Прямо сейчас строится до 800 мегаватт когенерационных мощностей. При том, что еще около 1800 мегаватт уже работает. Это официальная цифра, но она включает и старые газовые ТЭЦ. То есть это уже очень ощутимый фактор энергосистемы. Это очень положительно", - пояснил специалист.

По его словам, главный вызов сейчас – чтобы зимой не исчезало водоснабжение и отопление. Над этим сейчас идет основная работа, и она очень интенсивная.