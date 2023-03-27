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Потребление электроэнергии выросло: в Минэнерго сообщили, как работает генерация

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Украина, Понедельник 27 марта 2023 09:55
Потребление электроэнергии выросло: в Минэнерго сообщили, как работает генерация Фото: потребление электроэнергии возросло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В понедельник, 27 марта, энергосистема Украины продолжает работать без ограничения потребителей с резервом мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, несмотря на определенное увеличение спроса, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

"Активно производятся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения после недавних обстрелов в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в Житомирской области возможны непродолжительные отключения электроэнергии из-за ремонтов на объектах сетевой инфраструктуры.

Напомним, ремонты в Житомирской области продолжаются после последней массированной ракетной атаки россиян, состоявшейся 9 марта.

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Минэнерго відключеня світла
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