Киев выделяет дополнительно еще 800 млн грн в поддержку защитников, - Кличко

Он отметил, что сегодня Киевсовет должен принять изменения в целевой программе "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц". И увеличить ее финансирование еще почти на 800 млн грн.

"В этих средствах, в частности, возможность предоставления материальной помощи на компенсацию за приобретение женского бронежилета", - написал Виталий Кличко в Telegram.

Мэр подчеркнул, что запрос по бронежилетам поступил от женщин, которые служат в ВСУ.

Также, по словам Кличко, дополнительные деньги предполагается направить на компенсации и материальную помощь военным.

"Речь идет об увеличении расходов на предоставление частичной компенсации за приобретенный автомобиль киевлянам с инвалидностью в результате войны 1 группы. И лицам с инвалидностью 1 и 2 групп, получившим тяжелые ранения или увечья, защищая Украину. Предусмотрено и увеличение материальной помощи киевлянам студентам-защитникам и защитницам. А именно - на частичную оплату обучения в заведениях высшего образования", - отметил мэр.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что в этом году в поддержку сил обороны и безопасности столица уже выделила из бюджета 12 млрд грн.