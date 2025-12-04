Киев выделяет дополнительно еще 800 млн грн в поддержку защитников, - Кличко

На сегодняшнем заседании Киевсовета планируется принять решение об увеличении помощи военным еще на 800 миллионов гривен.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил на сессии мэр столицы Виталий Кличко.
Он отметил, что сегодня Киевсовет должен принять изменения в целевой программе "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц". И увеличить ее финансирование еще почти на 800 млн грн.
"В этих средствах, в частности, возможность предоставления материальной помощи на компенсацию за приобретение женского бронежилета", - написал Виталий Кличко в Telegram.
Мэр подчеркнул, что запрос по бронежилетам поступил от женщин, которые служат в ВСУ.
Также, по словам Кличко, дополнительные деньги предполагается направить на компенсации и материальную помощь военным.
"Речь идет об увеличении расходов на предоставление частичной компенсации за приобретенный автомобиль киевлянам с инвалидностью в результате войны 1 группы. И лицам с инвалидностью 1 и 2 групп, получившим тяжелые ранения или увечья, защищая Украину. Предусмотрено и увеличение материальной помощи киевлянам студентам-защитникам и защитницам. А именно - на частичную оплату обучения в заведениях высшего образования", - отметил мэр.
Ранее Виталий Кличко сообщал, что в этом году в поддержку сил обороны и безопасности столица уже выделила из бюджета 12 млрд грн.
Напомним, ко Дню ВСУ Кличко наградил защитников и рассказал, какую поддержку оказывает им Киев.