Киев выделил деньги на 500 мобильных укрытий, их должны установить райгосадминистрации, - Кличко

Киев планирует установить 500 мобильных укрытий, Киевсовет на прошлой сессии выделил на это средства из бюджета города. Исполнителями будут райгосадминистрации, которые должны определить места расположения.

"Столица планирует установить 500 мобильных укрытий. Исполнителями будут - РГА, которые должны определить места расположения и потребности в таких укрытиях. Напомню, что требования к таким укрытиям наконец четко определены на государственном уровне, законодательными нормами, как это и должно быть. Ведь речь идет о безопасности пребывания там людей. На прошлой сессии Киевсовет рассмотрел вопрос установления мобильных укрытий в столице, которое принял Совет обороны города", - написал Виталий Кличко в своем телеграмм канале.

Мэр Киева отметил, что расширение системы укрытий является приоритетным, поэтому за последние годы столица направила на это более 7 миллиардов гривен, в этом году - 4 млрд.

"Вопрос расширения системы укрытий является для города приоритетным. Мы системно внедряем программу капремонтов, реконструкции, увеличение количества укрытий (например, и за счет подземных паркингов). За последние годы столица направила на это более 7 млрд грн. Отремонтировали почти 2000 укрытий. В этом году на укрытие выделили 4 млрд грн", - отметил Виталий Кличко.

Тем не менее, по словам мэра Киева, есть районы, где нет метро или стационарных укрытий. Прежде всего, речь идет о жилых массивах, удаленных от центра, в частности левый берег. Мобильные укрытия необходимы именно в местах, где нет возможности обустроить стационарные.

Напомним, хотя столица выделила более 7 млрд грн на обустройство укрытий, РГА не выполнили и трети от запланированных работ. Поэтому на сессии 9 октября Киевсовет перераспределил часть этих средств, а именно 483 млн грн, на мобильные укрытия.