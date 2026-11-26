В связи с обновлением платежной системы из "Киев Цифрового" убрали раздел с банковскими картами. Оплата сохраненной картой больше не будет работать, однако другие способы расчета остаются доступными.

В частности, пополнить транспортную карту или оплатить другие городские сервисы можно по реквизитам банковской карты, а также через Apple Pay или Google Pay.

Полный переход на обновленную платежную систему состоится 27 ноября. Чтобы оплата работала корректно, разработчики советуют заранее обновить приложение.

В "Киеве Цифровом" также отметили, что все платежные данные зашифрованы и защищены в соответствии с международным стандартом безопасности данных платежных карт Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).