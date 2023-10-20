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"Киев Цифровой" и другие столичные цифровые сервисы могут работать с перебоями

Фото: "Киев Цифровой" и другие столичные цифровые сервисы могут работать с перебоями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Цифровые сервисы Киева, в том числе приложение "Киев Цифровой", могут временно работать с перебоями 20 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис "Киев Цифровой".

Специалисты уже устраняют причины технического сбоя.

Отметим, что городские электронные сервисы очень удобные для киевлян. В частности, жители могут создавать одноразовые QR-билеты в приложении "Киев Цифровой" из лимитированных проездных карт.

К тому же, в столице можно получить платежки за коммуналку в электронном варианте, отказавшись от бумажных счетов.

Однако иногда в городских сервисах случаются сбои. К примеру, в сентябре в киевском метро не работали комплексы самообслуживания.

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КГГАКиев