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В Одесской области завтра вернут графики отключений света

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Одесса, Среда 18 января 2023 19:49
В Одесской области завтра вернут графики отключений света Фото: в Одесской области завтра вернут графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 19 января, в Одесской области свет снова будут отключать по графикам, но только в период с 07:00 до 24:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как отмечают в компании, в период с 00:00 до 07:00 лимит установлен на уровне 371 МВт, что составляет 30% от общих потребностей области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура. Поэтому до 07:00 будут применены экстренные отключения света.

При этом с 07:00 до 24:00 лимит составляет 650 МВт. Этого достаточно для того, чтобы применить графики стабилизационных отключений.

"К круглосуточным графикам стабилизационных отключений сможем вернуться, когда снизится дефицит электроэнергии в стране и "Укрэнерго" сможет предоставить большие ночные лимиты потребления на область", - отметили в ДТЭК.

Напомним, еще вчера, 17 января, в компании подчеркивали, что дефицит в Одесской области все еще очень значительный и при таких условиях соблюдать графики невозможно.

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