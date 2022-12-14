Киев и область подверглись атаке дронов-камикадзе: названы последствия

Киев утром 14 декабря отбил две волны атаки иранских дронов-камикадзе Shahed. Обломки сбитых беспилотников повредили админздание и еще несколько домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГВА.
Отмечается, что силам ПВО и РЭБ удалось обнаружить и уничтожить 13 вражеских БПЛА.
“Киев подвергся двум волнам атаки вражеских дронов. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов. Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Люди не пострадали", - рассказал начальник городской военной администрации Сергей Попко.
Напомним, сегодня утром российские войска атаковали столицу Украины иранскими дронами-камикадзе типа "Шахед". Обломок от одного из сбитых дронов повредил админздание в Шевченковском районе столицы.
Детальнее о ситуации в Киеве и последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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