Желтый уровень опасности. Синоптики дали предупреждение для Киева и области

Завтра, 30 ноября, погода в Киевской области обещает быть переменчивой, с повышенной опасностью для водителей из-за тумана и гололедицы на дорогах.
Согласно прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами возможны небольшой мокрый снег и дождь, но днем осадков не предвидится.
Температура воздуха:
- Ночью: от -3° до +2°;
- Днем: 0-4° тепла;
- В Киеве: ночью около 0°, днем +1...+3°.
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях:
Ночью и утром ожидается туман с видимостью 200-500 метров. На дорогах местами возможна гололедица, что значительно затруднит движение транспорта. Укргидрометцентр объявил желтый уровень опасности (I уровень).
Погода в Украине 30 ноября (facebook.com/UkrHMC)
Регионы, где ожидается туман:
- Волынская область;
- Ровенская область;
- Житомирская область;
- Киевская область;
- Черниговская область;
- Сумская область.
Рекомендации для водителей и пешеходов:
Водителям:
- Снижайте скорость движения, особенно в утренние часы.
- Соблюдайте безопасную дистанцию между транспортными средствами.
- Включите ближний свет фар или противотуманные фары для улучшения видимости.
Пешеходам:
- Переходите дорогу только в установленных местах.
- Будьте внимательны и осторожны из-за возможного гололеда.
Туман значительно снижает видимость на дорогах, что может привести к авариям. Особую осторожность следует соблюдать на загородных трассах и участках с ограниченной обзорностью.