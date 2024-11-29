Желтый уровень опасности. Синоптики дали предупреждение для Киева и области

Завтра, 30 ноября, погода в Киевской области обещает быть переменчивой, с повышенной опасностью для водителей из-за тумана и гололедицы на дорогах.

Согласно прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами возможны небольшой мокрый снег и дождь, но днем осадков не предвидится.

Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

Ночью: от -3° до +2°;

Днем: 0-4° тепла;

В Киеве: ночью около 0°, днем +1...+3°.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях:

Ночью и утром ожидается туман с видимостью 200-500 метров. На дорогах местами возможна гололедица, что значительно затруднит движение транспорта. Укргидрометцентр объявил желтый уровень опасности (I уровень).

Погода в Украине 30 ноября (facebook.com/UkrHMC)

Регионы, где ожидается туман:

Волынская область;

Ровенская область;

Житомирская область;

Киевская область;

Черниговская область;

Сумская область.

Рекомендации для водителей и пешеходов:

Водителям:

Снижайте скорость движения, особенно в утренние часы.

Соблюдайте безопасную дистанцию между транспортными средствами.

Включите ближний свет фар или противотуманные фары для улучшения видимости.

Пешеходам:

Переходите дорогу только в установленных местах.

Будьте внимательны и осторожны из-за возможного гололеда.

Туман значительно снижает видимость на дорогах, что может привести к авариям. Особую осторожность следует соблюдать на загородных трассах и участках с ограниченной обзорностью.