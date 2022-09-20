Фото: Киев и область в ближайшие дни накроет гроза (РБК-Украина)

На Киев и Киевскую область надвигается гроза. Жителей предупреждают о желтом уровне опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В столице и области в ближайшее время 20 сентября с сохранением до конца суток гроза (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.