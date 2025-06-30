На Киев и область надвигаются опасные метеоявления: к чему готовиться

По данным синоптиков, в ближайший час и до конца суток 30 июня в регионе ожидаются мощные порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

В связи с этим объявлен I уровень опасности - желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Жителей столицы и области призывают быть внимательными, не парковать автомобили под деревьями и линиями электропередач, а также закрепить все, что может быть сорвано ветром. Коммунальные службы уже переведены в режим повышенной готовности.

Сегодня, 30 июня, в Киевской области ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Погоду будет сопровождать северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха по области составит от +20 до +25 градусов, в Киеве - от +21 до +23°.

По состоянию на 7:20 в столице фиксируется +17°, относительная влажность - 61%, атмосферное давление - 741 мм рт. ст.