Киев стал в пробках: что известно о транспортном коллапсе в столице 9 ноября

Киев утром 9 ноября охватил транспортный коллапс. На ключевых артериях и переправах через Днепр образовались километровые пробки, время ожидания на некоторых участках составляет около часа.

РБК-Украина собрало в материале, что известно о ситуации на дорогах столицы и сколько стоит такси.

"Парализованные" мосты и задержки более 50 минут

Самая сложная ситуация наблюдается на подходах к переправам с левого на правый берег:

Северный мост: Движение практически парализовано - из-за функционирования лишь одной полосы (движение перекрыто из-за последствий атаки РФ) образовалась огромная пробка. С левого на правый берег курсирует только публичный транспорт. С правого на левый - общественный транспорт и легковые автомобили. В ловушке оказались как частные автомобили, так и кареты скорой помощи и автомобили полиции. Многие горожане вынуждены идти через мост пешком.

Мост Патона и Подольский мостовой переход: Из-за ограничений на Северном мосту основной поток транспорта перенаправлен на другие переправы, что повлекло за собой существенные пробки на подходах к мосту Патона и в направлении Подольского моста.

Также в сети пишут об огромных очередях на остановках на левом берегу столицы.

По данным сервисов мониторинга трафика, самый высокий уровень задержек зафиксирован на следующих магистралях:

Воскресенский проспект - задержка достигает 53-55 минут;

Харьковское шоссе - тянучка на 30 минут;

Днепровская набережная - задержка составляет 28–29 минут;

Проспект Романа Шухевича - до 25 минут в пробке;

Улица Стеценко - задержка около 20 минут;

Берестейский проспект - усложнение движения до 21 минуты;

Набережно-Рыбальская и Набережно-Крещатицкая улицы - задержки от 6 до 16 минут;

Осложнения движения также наблюдаются на улицах Петра Радзиня, Жилянской, Автозаводской, Ивана Выговского, Большой Васильковской, Василия Стуса, проспекте Валерия Лобановского и подъездах к Дарницкой и Бессарабской площадям.

Какие цены предлагают такси

Из-за повышенного спроса и блокирования дорог стоимость поездок между берегами несколько возросла. Например, поездка по маршруту Осокорки - Майдан Незалежности в популярных сервисах обойдется:

Bolt: эконом-класс - от 499 грн, Comfort - 599 грн, Priority - 689 грн, а Business - 759 грн.

Uklon: стандартный тариф стоит от 549 грн, Comfort и "Женский" - 601 грн, Business - 712 грн, а класс Prime достигает 948 грн.

Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты, по возможности отдавать предпочтение метрополитену и оставлять полосу для движения оперативно-спасательных служб.