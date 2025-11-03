Киев стал Городом музыки ЮНЕСКО: мир признал творческую силу столицы

Украинская столица присоединилась к Сети креативных городов ЮНЕСКО, получив статус Города музыки. Это международное признание музыкального наследия, современного потенциала и творческой энергии Киева.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Как рассказала депутат Киевсовета, глава комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха, путь к этому званию длился более года.
"Мы подавали заявку в непростое время, когда Киев ежедневно доказывает свою стойкость и силу духа. Это решение ЮНЕСКО - признание не только нашего богатого музыкального наследия, но и современной творческой энергии киевлян", - отметила она.
Муха подчеркнула, что статус Города музыки - это не только почетная награда, но и стимул развивать устойчивые культурные политики, поддерживать молодые таланты и открывать Киев миру через музыку.
Идея подать заявку возникла в 2023 году по инициативе постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры. Проект поддержал мэр Киева Виталий Кличко. Для подготовки документов создали межсекторальную команду - в нее вошли представители власти, образования, общественного сектора и креативных индустрий.
Во время работы специалисты проанализировали культурную жизнь столицы и пришли к выводу, что именно музыкальная сфера является одной из самых мощных. В Киеве действуют десятки концертных площадок, музыкальных академий, фестивалей и международных художественных инициатив.
По словам директора Департамента культуры КГГА Сергея Анжияка, статус Города музыки ЮНЕСКО открывает для Киева широкие перспективы.
"Это результат глубокого сотрудничества столичных специалистов, музыкального сообщества и городской власти. Для Киева это новый этап культурного развития, который открывает возможности международного сотрудничества, обмена опытом и привлечения инвестиций в музыкальную инфраструктуру", - подчеркнул он.
Анжияк подчеркнул, что Киев стремится, чтобы его музыка звучала в мире как голос современной, свободной и несокрушимой Украины.
Инициативы, связанные со статусом Города музыки, интегрированы в программу "Столичная культура: 2025-2027 годы", которая предусматривает развитие культурной экосистемы Киева и поддержку творческих индустрий.
На базе Киевской муниципальной академии музыки имени Р. М. Глиэра создадут координационный офис, который будет отвечать за реализацию четырехлетнего стратегического плана в рамках участия Киева в Сети креативных городов ЮНЕСКО.
Сеть создали в 2004 году, чтобы интегрировать искусство и творчество в стратегии развития городов. По состоянию на 2025 год она объединяет 408 городов в восьми творческих отраслях - музыке, литературе, дизайне, кино, гастрономии, ремеслах и народных искусствах, медиаискусстве и архитектуре.
Читайте также о том, что в августе 2025 года Киев опустился на 138-е место в рейтинге европейских городов по стоимости жилья - средняя цена квадратного метра в центре столицы составляет 2 269 евро. Для сравнения, год назад Киев занимал 100-ю позицию.
Ранее мы писали о том, что в 2025 году Киев занял 327 позицию в рейтинге самых дорогих городов мира. В этот перечень также вошли Львов, Одесса, Днепр и Харьков.