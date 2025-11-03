Киев стал Городом музыки ЮНЕСКО: мир признал творческую силу столицы

Подали заявку в непростое время

Как рассказала депутат Киевсовета, глава комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха, путь к этому званию длился более года.

"Мы подавали заявку в непростое время, когда Киев ежедневно доказывает свою стойкость и силу духа. Это решение ЮНЕСКО - признание не только нашего богатого музыкального наследия, но и современной творческой энергии киевлян", - отметила она.

Муха подчеркнула, что статус Города музыки - это не только почетная награда, но и стимул развивать устойчивые культурные политики, поддерживать молодые таланты и открывать Киев миру через музыку.

Как готовили заявку

Идея подать заявку возникла в 2023 году по инициативе постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры. Проект поддержал мэр Киева Виталий Кличко. Для подготовки документов создали межсекторальную команду - в нее вошли представители власти, образования, общественного сектора и креативных индустрий.

Во время работы специалисты проанализировали культурную жизнь столицы и пришли к выводу, что именно музыкальная сфера является одной из самых мощных. В Киеве действуют десятки концертных площадок, музыкальных академий, фестивалей и международных художественных инициатив.

Новый этап культурного развития

По словам директора Департамента культуры КГГА Сергея Анжияка, статус Города музыки ЮНЕСКО открывает для Киева широкие перспективы.

"Это результат глубокого сотрудничества столичных специалистов, музыкального сообщества и городской власти. Для Киева это новый этап культурного развития, который открывает возможности международного сотрудничества, обмена опытом и привлечения инвестиций в музыкальную инфраструктуру", - подчеркнул он.

Анжияк подчеркнул, что Киев стремится, чтобы его музыка звучала в мире как голос современной, свободной и несокрушимой Украины.

Следующие шаги

Инициативы, связанные со статусом Города музыки, интегрированы в программу "Столичная культура: 2025-2027 годы", которая предусматривает развитие культурной экосистемы Киева и поддержку творческих индустрий.

На базе Киевской муниципальной академии музыки имени Р. М. Глиэра создадут координационный офис, который будет отвечать за реализацию четырехлетнего стратегического плана в рамках участия Киева в Сети креативных городов ЮНЕСКО.

Что такое Сеть креативных городов ЮНЕСКО

Сеть создали в 2004 году, чтобы интегрировать искусство и творчество в стратегии развития городов. По состоянию на 2025 год она объединяет 408 городов в восьми творческих отраслях - музыке, литературе, дизайне, кино, гастрономии, ремеслах и народных искусствах, медиаискусстве и архитектуре.