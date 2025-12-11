ua en ru
Киев приобрел 352 квартиры для ветеранов, часть уже получила ордера на жилье, - Кличко

Киев, Четверг 11 декабря 2025 16:54
Киев приобрел 352 квартиры для ветеранов, часть уже получила ордера на жилье, - Кличко Фото: Виталий Кличко вручил ордера на квартиры ветеранам (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

В 2025 году Киев приобрел 352 квартиры в домах со 100% готовностью. После ввода в эксплуатацию их предоставят ветеранам, находящимся в очереди на жилье.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В целом, в 2025-м для военных город приобрел 352 квартиры в домах со 100%-ной готовностью. После ввода квартир в эксплуатацию, их предоставят ветеранам, которые находятся в очереди на жилье. Киев продолжает заботиться о наших защитниках и защитницах. И обеспечение их жильем - важный вопрос для столицы", - заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что часть киевлян-участников боевых действий уже получили ордера на жилье.

"Сегодня вручил еще 10 ордеров на жилье ветеранам - участникам боевых действий, состоящих на очереди квартирного учета в Киеве. Квартиры расположены в новостройках в разных районах города", - отметил Виталий Кличко.

Он рассказал, что жилье уже введено в эксплуатацию и ждет своих жильцов.

"Летом этого года киевляне-участники боевых действий получили от столицы 17 ордеров на жилье. Вместе с сегодняшними это 27. Спасибо военным - за защиту, за волю и любовь к нашему городу и нашей стране!", - отметил мэр столицы.

Как Киев помогает военным на ветеранам

Как сообщалось ранее, в 2025 году Киев выделил на поддержку военных более 12 млрд грн. Отправлено на фронт разным бригадам более 57 000 БпЛА, почти 350 систем РЭБ, автомобили и средства связи.

Кроме того, введены новые услуги для ветеранов (компенсация на переустройство авто или жилья для ветеранов с инвалидностью, компенсация за отдых, заочную форму обучения в университетах).

Также в столице работает Киев Милитари Хаб (помощь с документами, обучением, трудоустройством и другие услуги).

Киев Виталий Кличко Ветераны Жилье
