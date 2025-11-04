ua en ru
Киев усиливает помощь для подразделений ПВО, сбивающих шахеды и ракеты над столицей, - Кличко

Киев, Вторник 04 ноября 2025 15:16
UA EN RU
Киев усиливает помощь для подразделений ПВО, сбивающих шахеды и ракеты над столицей, - Кличко Фото: Виталий Кличко рассказал о выделении 1 млрд грн подразделениям ППО (kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

На следующей сессии Киевсовет проголосует увеличение поддержки Сил обороны и безопасности еще на 1 миллиард гривен, средства будут направлены подразделениям ПВО, защищающим столицу от "шахедов" и ракет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.

"На следующую сессию Киевсовета подготовили к рассмотрению проект изменений к городской целевой программе "Защитник Киева". Где предусмотрели увеличение поддержки сил обороны и безопасности еще на 1 миллиард гривен", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что эти средства пойдут в поддержку военных и гражданских подразделений из ДФТГ, которые обеспечивают противовоздушную оборону Киева.

"Из этих средств, в частности, 900 миллионов гривен пойдут на поддержку военных подразделений. В том числе воинским частям, которые осуществляют противовоздушную оборону города Киева. А 100 миллионов предусмотрены для добровольческих формирований территориальной громады города (ДФТГ), которые тоже активно участвуют в противовоздушной обороне столицы", - отметил Виталий Кличко.

Он призвал депутатов Киевсовета собраться на запланированную 6 ноября сессию и принять решение о помощи военным.

"Надеюсь, депутаты Киевсовета и соберутся на запланированную на 6 ноября сессию, и поддержат принятие столь необходимой для наших защитников помощи!", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, в этом году из бюджета столицы в поддержку военных, ветеранов и их семей община Киева уже направила 11 миллиардов гривен.

Как сообщалось ранее, в октябре 2025 Киев выделил 4 млрд военным подразделениям и более 200 млн - ветеранам.

