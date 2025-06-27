Киев платит за разрушенные дома. Кто и как может получать 20 тысяч ежемесячно

Киев начал принимать заявления на ежемесячную помощь в размере 20 тысяч гривен. Ее могут получить семьи, чьи дома сильно повреждены в результате атак РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию заместителя председателя КГГА по социальной/ветеранской/гендерной политике, защите прав детей, туризму Марины Ходы в Facebook .

Помощь киевлянам, пострадавшим от российских атак

Столица еще с 2022 года помогает киевлянам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате атак. Они получили более 110 миллионов гривен помощи.

"Сейчас мы начали прием заявлений на ежемесячную помощь 20 тысяч гривен для аренды жилья. Речь идет о семьях, дома которых признаны непригодными для проживания в результате ударов по Киеву", - написала Хода.

За более чем три года полномасштабной войны одноразовое пособие по 10 000 гривен получили более 11 тысяч семей. Только в этом году этой поддержкой воспользовалось более 3 100 семей.

Также 359 семей уже получили выплату в 40 тысяч гривен, чтобы быстро арендовать квартиру - всего на более 14,3 миллиона гривен.

"Раньше мы размещали социально незащищенных жителей в жилье резервного фонда. Но сегодня таких возможностей уже нет. Поэтому сейчас город переходит к финансированию аренды", - добавила чиновница.

Помощь будут предоставлять в течение 12 месяцев (скриншот)

Как подать заявку на помощь

Заявку на ежемесячную помощь в размере 20 тысяч гривен можно подать через ЦПАУ. Помощь будут начислять в течение 12 месяцев (или меньше - в случае восстановления жилья или получения государственной компенсации) киевлянам, которые не имеют в собственности другого жилья на территории столицы.

"Департамент социальной и ветеранской политики КГГА обрабатывает документы максимально быстро. Но в порядке предусмотрено, в частности, справку о непригодности жилья для проживания. Ее в основном оформляют ОСМД, ЖСК или районные комиссии", - отметила Хода.

Добавим, что помощь могут получить владельцы поврежденного или разрушенного жилья с 24 февраля 2022 года, если оно до сих пор не восстановлено и они не получили государственную компенсацию.

Полный перечень документов, необходимый для оформления помощи можно узнать по ссылке.