Київ платить за зруйновані домівки. Хто і як може отримувати 20 тисяч щомісяця

Київ почав приймати заяви на щомісячну допомогу у розмірі 20 тисяч гривень. Її можуть отримати родини, чиї домівки сильно пошкоджені внаслідок атак РФ.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію заступниці голови КМДА з соціальної/ветеранської/гендерної політики, захисту прав дітей, туризму Марини Ходи у Facebook .

Допомога киянам, які постраждали від російських атак

Столиця ще з 2022 року допомагає киянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок атак. Вони отримали понад 110 мільйонів гривень допомоги.

"Наразі ми розпочали прийом заяв на щомісячну допомогу 20 тисяч гривень для оренди житла. Йдеться про родини, домівки яких визнані непридатними для проживання внаслідок ударів по Києву", - написала Хода.

За більш як три роки повномасштабної війни одноразову допомогу по 10 000 гривень отримали понад 11 тисяч родин. Лише цього року цією підтримкою скористалося понад 3 100 сімей.

Також 359 родин уже отримали виплату в 40 тисяч гривень, щоб швидко орендувати квартиру - загалом на понад 14,3 мільйона гривень.

"Раніше ми розміщували соціально незахищених мешканців у житлі резервного фонду. Але сьогодні таких можливостей вже немає. Тому зараз місто переходить до фінансування оренди", - додала чиновниця.

Допомогу надаватимуть протягом 12 місяців (скриншот)

Як подати заявку на допомогу

Заявку на щомісячну допомогу в розмірі 20 тисяч гривень можна подати через ЦНАП. Допомогу нараховуватимуть протягом 12 місяців (або менше - у разі відновлення житла чи отримання державної компенсації) киянам, які не мають у власності іншого житла на території столиці.

"Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА опрацьовує документи максимально швидко. Але в порядку передбачено, зокрема, довідку про непридатність житла для проживання. Її здебільшого оформлюють ОСББ, ЖБК або районні комісії", - зазначила Хода.

Наголосимо, що допомогу можуть отримати власники пошкодженого чи зруйнованого житла з 24 лютого 2022 року, якщо воно досі не відновлене і вони не отримали державну компенсацію.

Повний перелік документів, необхідний для оформлення допомоги можна дізнатись за посиланням.