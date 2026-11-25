По его словам, есть попадание в здание на территории промышленной зоны и предварительно еще в одно нежилое здание.

"Есть информация о разрушении и о том, что могут быть пострадавшие. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.

Впоследствии мэр уточнил, что в Деснянском районе также зафиксировали попадание в торговый центр.

"В настоящее время трое пострадавших в столице. Двое из них медики были госпитализированы. Один ранен - в тяжелом состоянии. Баллистическая атака на Киев продолжается", - добавил городской голова.