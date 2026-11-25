В Деснянском районе Киева вечером 25 ноября зафиксировали попадание в здание в результате баллистической атаки, под обстрел попал и торговый центр. Пока известно о трех пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения мэра столицы Виталия Кличко.
По его словам, есть попадание в здание на территории промышленной зоны и предварительно еще в одно нежилое здание.
"Есть информация о разрушении и о том, что могут быть пострадавшие. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.
Впоследствии мэр уточнил, что в Деснянском районе также зафиксировали попадание в торговый центр.
"В настоящее время трое пострадавших в столице. Двое из них медики были госпитализированы. Один ранен - в тяжелом состоянии. Баллистическая атака на Киев продолжается", - добавил городской голова.
Что известно об атаке на Киев
Вечером среды, 25 ноября, российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами . После оглашения воздушной тревоги жителей Киева призвали находиться в укрытиях.
Местные Telegram-каналы сообщали о вероятном ударе по энергетическому объекту. В то же время, официальной информации о поражении энергообъекта пока не было.
Вечером 24 ноября российский дрон попал во двор 16-этажного жилого дома в Шевченковском районе Киева. На первом и втором этажах вспыхнул пожар.