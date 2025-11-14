RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Киев передал 112 столичной бригаде ТрО почти 1500 дронов, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 112 бригады ТрО самолеты-перехватчики, FPV-дроны, "Мавики" и другие беспилотники от киевлян. Всего почти полторы тысячи БпЛА.

Как пишет РБК-Украина, об этом мэр Киева сообщил в своем Telegram-канале.

"От громады столицы передал защитникам на фронт очередную партию помощи. К бойцам 112-й бригады Теробороны Киева поехали еще почти 1500 БпЛА различных типов. В частности, 100 самолетов-перехватчиков дронов, 1000 FPV-дронов различных типов, 75 Mavic 4 PRO, 220 дронов Matrice 4T и 40 Matrice 30T", - сообщил Виталий Кличко.

По его словам, в этом году столица уже передавала этой бригаде почти 2000 БпЛА различных типов.

"Вместе с сегодняшними это уже почти 3500 беспилотников. С начала 2025-го бойцам 112-й бригады на оснащение из бюджета города выделили 800 млн грн", - отметил мэр.

В целом в этом году столица передала различным бригадам уже более 56 000 БпЛА, добавил Кличко. А также почти 350 систем РЭБ, автомобили, средства связи и тому подобное.

"Мы продолжаем помогать всем нашим военным, постоянно находя для этого любые возможности", - подчеркнул он.

 

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года из бюджета столицы на поддержку военных, ветеранов и их семей уже направлено 11 млрд гривен. И сумма постоянно увеличивается.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПомощь армииДрони