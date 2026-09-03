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Киев получил новую спецтехнику от Барселоны: Кличко показал, как она выглядит

17:42 03.09.2026 Чт
2 мин
Спасатели столицы получили новые автомобили для оперативной ликвидации последствий чрезвычайных событий и спасения людей
aimg Анна Шиканова
Киев получил новую спецтехнику от Барселоны: Кличко показал, как она выглядит Киев получил новую спецтехнику от Барселоны (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
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Столица Украины получила очередную партию пожарных машин от мэра Барселоны Жауме Коллбони.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

Глава столицы рассказал о встрече с мэром города-побратима Киева – Барселоной Жауме Коллбони и делегацией испанского города. Он подчеркнул, что с начала полномасштабной войны Барселона оказывает всестороннюю помощь Киеву.

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"Ценной для нас поддержка в сфере гражданской защиты и безопасности. Барселона передавала Киеву пожарные авто, генераторы и другую гуманитарную помощь. А сегодня Киев получил от Барселоны еще два пожарных автомобиля, которые усилят возможности наших спасательных служб", - рассказал мэр.

Он добавил, что во время войны, когда городу важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, эти автомобили помогут ликвидировать последствия обстрелов и спасать больше жизней.

Киев получил новые пожарные машины (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Также, по словам Кличко, между Киевом и Барселоной был подписан Меморандум о сотрудничестве, в частности в сфере развития городской инфраструктуры, энергоэффективности, ветеранских и других общественно важных проектов.

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"Поблагодарил мэра Барселоны, городского совета и всего общества города за последовательную поддержку Киева и Украины. Убежден, что партнерство Киева и Барселоны имеет большой потенциал и после завершения войны - в восстановлении украинской столицы, развития городской инфраструктуры, энергоэффективности, мобильности, цифровизации, культуры, спорта, молодежных и ветеранских проектов".

Киев и Барселона подписали Меморандум о сотрудничестве (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Он напомнил, что Киев и Барселона официально стали побратимами в сентябре 2022 года. Тогда был подписан Меморандум о взаимопонимании, а в апреле этого года Кличко встретился с мэром Барселоны в Мадриде на Bloomberg CityLab и договорился о дальнейшей поддержке Киева и партнерстве в будущем.

Ранее сообщалось, что Кличко показал новую спецтехнику, которую Бельгия передала для защиты Киева.

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