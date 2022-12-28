Киев в ближайшее время может вернуться к графикам отключения света

"Отключения становятся более прогнозируемыми благодаря невероятной работе энергетиков. Надеюсь, в ближайшее время сможем вернуться к графикам. Вы и сами это чувствуете", - написал Коваленко.

По его словам, киевляне должны ответственно использовать электроэнергию, особенно во время подготовки к новогодним праздникам, "чтобы со снабжением не было перекосов". В частности, жителей Киева призвали не включать в розетку все подряд в первые 15 минут после того, как дают свет.

"Важно, что дополнительно к отключаемым централизованно домам добавляется значительное количество отключающихся самостоятельно. К тому же, городские власти Киева получили 107 заявок ОСМД на компенсацию 70% стоимости приобретения генераторов для домов", - отметил гендиректор YASNO.

Коваленко добавил, что приобретение генераторов для многоэтажных домов в Киеве действительно хорошая инвестиция киевлян, потому что от таких генераторов можно заживить водяные насосы, лифты или другую технику.