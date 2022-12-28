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Киев в ближайшее время может вернуться к графикам отключения света

Фото: Киев в ближайшее время может вернуться к графикам отключения света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ситуация в энергосистеме столицы стабилизируется. В ближайшее время в Киеве смогут вернуться к плановым отключениям электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Отключения становятся более прогнозируемыми благодаря невероятной работе энергетиков. Надеюсь, в ближайшее время сможем вернуться к графикам. Вы и сами это чувствуете", - написал Коваленко.

По его словам, киевляне должны ответственно использовать электроэнергию, особенно во время подготовки к новогодним праздникам, "чтобы со снабжением не было перекосов". В частности, жителей Киева призвали не включать в розетку все подряд в первые 15 минут после того, как дают свет.

"Важно, что дополнительно к отключаемым централизованно домам добавляется значительное количество отключающихся самостоятельно. К тому же, городские власти Киева получили 107 заявок ОСМД на компенсацию 70% стоимости приобретения генераторов для домов", - отметил гендиректор YASNO.

Коваленко добавил, что приобретение генераторов для многоэтажных домов в Киеве действительно хорошая инвестиция киевлян, потому что от таких генераторов можно заживить водяные насосы, лифты или другую технику.

Напомним, в Киеве и области 28 декабря продолжают действовать экстренные отключения света. Так что графики пока все еще не работают.

Также ранее мы писали, что Киев получает стабильные объемы электроэнергии, которые удается равномерно распределить из-за временных схем переподключения сетей.

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