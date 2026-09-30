Киев затянул густой туман: в ГСЧС объяснили, что произошло

С утра 30 сентября в Киеве наблюдался густой туман. В отдельных районах города ситуация была ощутимо более сложная, чем в других.
Подробнее о качестве воздуха в столице и советах спасателей, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Утром среды, 30 сентября, жители Киева начали жаловаться на густой туман или смог, который "накрыл город густым слоем".
Некоторые сообщали также о запахе дыма в воздухе.
Кадрамы с туманом в столице активно делились местные паблики.
В пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердили , что в Киеве наблюдался густой туман.
Объясняя причину, спасатели подчеркнули: "Это последствия предварительных обстрелов ".
Дело в том, что остатки дыма и сажи от пожаров поднялись в верхние слои атмосферы .
Между тем антициклон – временно прижимает их к земле.
"Ветра сейчас почти нет, поэтому воздух не продувается . Но как только он подхватит этот туман и выйдет солнце - все постепенно разойдется", - сообщили в ГСЧС.
Учитывая ситуацию, в ГСЧС посоветовали жителям и гостям столицы:
Особенно это касается, по данным спасателей , жителей:
Тем временем, водителям посоветовали включать противотуманные фары и держать дистанцию.
"Сохраняйте спокойствие, заботьтесь о себе и ориентируйтесь на официальные сообщения", - подытожили в ГСЧС.
Исходя из данных украинской экологической системы SaveEcoBot (мониторящей информацию о качестве воздуха в режиме реального времени), утром в Киеве фиксировали местами умеренный уровень загрязнения атмосферного воздуха – "желтый" .
При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя – мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.
Такой уровень загрязнения атмосферного воздуха может привести к незначительному дискомфорту при дыхании у чувствительных людей.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве после ночной атаки РФ вспыхнули пожары в четырех районах, есть погибшие.
Кроме того, мы объясняли, как синоптическая ситуация может влиять на качество воздуха.
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