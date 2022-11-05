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На востоке дожди, а в центре туман: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Суббота 05 ноября 2022 07:00
На востоке дожди, а в центре туман: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня в центре и востоке Украины возможен туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 5 ноября, в восточных областях Украины ожидаются мелкие дожди. Однако на остальной территории нашей страны будет сухая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня небольшие осадки возможны местами на востоке Украины. При этом в центральных и восточных областях ночью и утром местами туман. На остальной территории будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем прогнозируется в районе +7 +12 градусов, в северо-восточных областях лишь +3 +8 градусов. В Одесской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях до +16 градусов.

Ночью температура воздуха в среднем +1 +6 градусов, а на северо-востоке около нуля.

Погода в Киеве

В столице без осадков. Днем будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный до 10 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут +8 +10 градусов, а ночью +4 +6 градусов.

Напомним, синоптики считают, что предстоящая зима в Украине может оказаться теплее, чем в прошлом году.

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