Дожди с грозами и "невероятная" жара. Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Дожди с грозами в Украине ожидаются сегодня, 6 июля, в западных, северных и в большинстве центральных областей. В то же время максимально на юге температура воздуха поднимется до +36 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Север

В Сумской и Черниговской областях ожидается дождь с грозами. При чем температура воздуха будет держаться днем на уровне +27...32 градусов.

Юг

На юге, как и вчера, осадков ждать не стоит. Здесь целый день будет держаться жара. Днем температура поднимется до +36 градусов. Наиболее жарко будет в Херсонской и Николаевской областях.

Восток

На востоке тоже не стоит дождей. Правда, здесь будет немного холоднее, чем на юге. Днем температура воздуха поднимется максимально до +34 градусов.

Запад

А вот на мероприятии продолжат лить дожди, как и день назад. Осадки с грозами пройдут во Львовской, Закарпатской, Черновицкой областях. Средняя температура днем здесь будет держаться на уровне +27 градусов. В некоторых областях - до +28.

Киев

Синоптики еще вчера предупредили об осадках с грозами в Киеве и области, особенно днем. В регионе температура днем поднимется до +34 градусов, в Киеве - до +32. Из-за ухудшения погоды в столице энергетики переведены в усиленный режим работы.

"Энергетики переведены в повышенную готовность, чтобы в случае аварий как можно быстрее возвращать свет в дома киевлян", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отмечают, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов.

"Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", - добавили специалисты.