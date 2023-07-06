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Дожди с грозами и "невероятная" жара. Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

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Украина, Четверг 06 июля 2023 07:00
Дожди с грозами и "невероятная" жара. Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Дожди с грозами в Украине ожидаются сегодня, 6 июля, в западных, северных и в большинстве центральных областей. В то же время максимально на юге температура воздуха поднимется до +36 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Север

В Сумской и Черниговской областях ожидается дождь с грозами. При чем температура воздуха будет держаться днем на уровне +27...32 градусов.

Юг

На юге, как и вчера, осадков ждать не стоит. Здесь целый день будет держаться жара. Днем температура поднимется до +36 градусов. Наиболее жарко будет в Херсонской и Николаевской областях.

Восток

На востоке тоже не стоит дождей. Правда, здесь будет немного холоднее, чем на юге. Днем температура воздуха поднимется максимально до +34 градусов.

Запад

А вот на мероприятии продолжат лить дожди, как и день назад. Осадки с грозами пройдут во Львовской, Закарпатской, Черновицкой областях. Средняя температура днем здесь будет держаться на уровне +27 градусов. В некоторых областях - до +28.

Дожди с грозами и &quot;невероятная&quot; жара. Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Киев

Синоптики еще вчера предупредили об осадках с грозами в Киеве и области, особенно днем. В регионе температура днем поднимется до +34 градусов, в Киеве - до +32. Из-за ухудшения погоды в столице энергетики переведены в усиленный режим работы.

"Энергетики переведены в повышенную готовность, чтобы в случае аварий как можно быстрее возвращать свет в дома киевлян", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отмечают, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов.

"Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", - добавили специалисты.

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