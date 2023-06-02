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Киев и область в ближайший час накроет гроза

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Киев, Пятница 02 июня 2023 14:19
Киев и область в ближайший час накроет гроза Фото: синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Киеве и области в ближайший час (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайший час в Киеве и области планируется существенное ухудшение погоды. Ожидается гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час, с сохранением до конца суток 2 июня, гроза", - говорится в сообщении.

Погода в Киеве и области

Отметим, что синоптики действительно предупреждали о возможных дождях с грозами, а местами о шквалах сегодня, 2 июня.

По данным Укргидрометцентра, в следующие двое суток в Киеве и области в результате прохождения атмосферного фронта будет происходить снижение температуры в ночные и дневные часы.

"Ночью 3 июня кратковременный дождь, днем без осадков", - предупреждают синоптики.

Во вторник днем, 6 июня, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. В дальнейшем будет преобладать погода без осадков, а температура ночью будет +10°..+12°, днем в пределах +23°..+24°.

Для справки

Как вести себя во время грозы

Гроза. На первый взгляд кажется, что это явление довольно "безобидное". Но это совсем не так. Во время грозы не редки гром и молнии, в частности шаровые, которые считаются достаточно опасными.

Знали ли вы, что во время грозы и молнии не желательно пользоваться водопроводом и умываться. А также ине стоит распахивать настежь окна, думая ухватить лишнюю каплю свежего воздуха. В такую погоду такое "кондиционирование" очень опасно.

А если вы находитесь на природе в грозу с компанией друзей, то лучше пережидать ее в одиночку - разряд переходит через контакт человеческих тел. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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