Киев почти на 60% без электричества, 4000 домов до сих пор без тепла, - Зеленский

По состоянию на 21 января в Киеве до сих пор без отопления около 4000 домов, почти 60% столицы не имеют электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Он рассказал, что провел специальный энергетический селектор.
По словам Зеленского, Киев и область, Харьков и область, Сумщина, Чернигов и область, Днепровщина - это регионы, где ситуация сейчас самая сложная.
К восстановительным работам привлечены ремонтные бригады, ГСЧС, работники энергетических компаний и коммунальных служб. Работа ведется в максимальном режиме.
"По состоянию на сегодняшнее утро около 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы - без электричества. По отчетам городских властей, привлеченных сил достаточно, но нужно время. Не согласен с этой оценкой - нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов", - говорится в сообщении главы государства.
Кроме того, Министерство внутренних дел доложило по развертыванию и использованию пунктов поддержки и обогрева, по подготовке горячего питания для людей.
"Отдельно говорили с чиновниками и Укрэнерго по тому, что необходимо для ускорения ремонтов сетей и подстанций. Был отчет из Запорожья по срокам и деталям привлечения и подготовки дополнительных сил для сбивания "Шахедов"", - отметил президент.
После ночных ударов 9 и 12 января в Киеве сложилась критическая ситуация с электро- и теплоснабжением. Из-за значительных повреждений городу пришлось полностью перезапускать систему отопления.
Сотни тысяч киевлян много дней оставались без света и тепла, и только в последние дни большинство потребителей начали снова получать отопление и частичное электроснабжение.
Однако в ночь на 20 января очередной массированный ракетно-дроновой удар российских войск еще больше осложнил ситуацию в столице.
В результате масштабной атаки тысячи домов в Киеве остались без отопления при морозе -15°C.
