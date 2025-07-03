На Киев летят российские "Шахеды": гремят взрывы

Тревога в Киеве

К слову, в Киеве сегодня, 3 июля, вечером уже объявляли воздушную тревогу из-за вражеского дрона.

Тревога продлилась более двух часов. Из-за этого в городе возник транспортный коллапс.

В частности, станции метро "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная", "Университет", "Вокзальная", "Выдубичи", "Зверинецкая", "Славутич" работали только в режиме укрытия.

Напомним, оккупанты сегодня ударили по Одессе баллистической ракетой. "Прилет" был в морском порту. В результате атаки погибли два человека.

Также было известно о шести раненых, среди которых - иностранцы.

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